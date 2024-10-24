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Культура

Древлехранитель Псковской епархии станет гостем программы «Проект Реставрация»

Древлехранитель Псковской епархии, насельник Псково-Печерского монастыря, монах Антоний станет гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 24 октября, в 14:00.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Когда и зачем появились должности древлехранителей в Русской православной церкви? Чем занимается древлехранитель Псковской епархии? Как менялись отношения между священничеством и участниками реставрационного процесса? С какими вызовами пришлось столкнуться при спасении и реконструкции псковских храмов? Какие цели у всероссийского совещания древлехранителей РПЦ, которое открывается сегодня в Псковской области? Как взаимосвязаны вопросы веры и реставрации?

Об этом с гостем эфира поговорят ведущие «Проекта Реставрация» Мария Лисенкова и Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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