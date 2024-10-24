Стали известны тарифы на вырубку новогодних ёлок в Псковской области

10:26, 24 октября 2024, ПАИ

Тарифы на вырубку елей и сосен к Новому году утвердили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Ставка платы «устанавливается по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, в целях заготовки елей или деревьев иных хвойных пород для новогодних праздников, без предоставления лесного участка», говорится в документе.

Отметим, что стоимость вырубки главного новогоднего атрибута выросла. Так, лидирующее место по подорожанию заняла ель свыше 4,1 метра. Её цена составила 700 рублей, что на 30 рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Цена за ель размером от 3,1 до четырёх метров увеличилась на 20 рублей и сейчас стоит 430 рублей. На третьем месте по росту цен расположилась ёлка от 1,1 до двух метров, цена которой 75 рублей, что выше на семь рублей по сравнению с 2023 годом. Ель до одного метра вместо 45 рублей обойдётся в 50 рублей. Менее всего подорожали колючие красавицы от 2,1 до трёх метров, цена выросла всего на четыре рубля, а вырубить её можно за 95 рублей.