Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку второй раз попался на допинге

10:49, 24 октября 2024, ПАИ

Двукратного чемпиона Европы по маунтинбайку Алексея Медведева дисквалифицировали на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, пишет ТАСС, ссылаясь на документы, имеющиеся в их распоряжении.

В пробе Медведева нашли запрещённое вещество эритропоэтин. Спортсмен уже не первый раз нарушает антидопинговые правила, поэтому срок его дисквалификации увеличен – он истекает летом 2032 года.

Семь лет назад РУСАДА дисквалифицировало Алексея Медведева на два года. После обжалования решения в CAS срок сократили до шести месяцев. 41-летний спортсмен выигрывал чемпионат Европы по маунтинбайку в 2011 и 2018 годах, а недавно получил нейтральный статус.

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