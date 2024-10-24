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Спорт

Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку второй раз попался на допинге

Двукратного чемпиона Европы по маунтинбайку Алексея Медведева дисквалифицировали на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, пишет ТАСС, ссылаясь на документы, имеющиеся в их распоряжении.

В пробе Медведева нашли запрещённое вещество эритропоэтин. Спортсмен уже не первый раз нарушает антидопинговые правила, поэтому срок его дисквалификации увеличен – он истекает летом 2032 года.

Семь лет назад РУСАДА дисквалифицировало Алексея Медведева на два года. После обжалования решения в CAS срок сократили до шести месяцев. 41-летний спортсмен выигрывал чемпионат Европы по маунтинбайку в 2011 и 2018 годах, а недавно получил нейтральный статус.

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