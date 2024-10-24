Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку второй раз попался на допинге
Двукратного чемпиона Европы по маунтинбайку Алексея Медведева дисквалифицировали на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, пишет ТАСС, ссылаясь на документы, имеющиеся в их распоряжении.
В пробе Медведева нашли запрещённое вещество эритропоэтин. Спортсмен уже не первый раз нарушает антидопинговые правила, поэтому срок его дисквалификации увеличен – он истекает летом 2032 года.
Семь лет назад РУСАДА дисквалифицировало Алексея Медведева на два года. После обжалования решения в CAS срок сократили до шести месяцев. 41-летний спортсмен выигрывал чемпионат Европы по маунтинбайку в 2011 и 2018 годах, а недавно получил нейтральный статус.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Стенка на стенку, пока соперник не сдастся: турнир по правилам грепплинга пройдёт в Пскове
Шесть футболистов Псковской области номинированы на награду лучшего игрока минувшего сезона ЮФЛ
Спортсмены Псковской области завоевали семь медалей на соревнованиях по кикбоксингу в Петербурге
Команда Псковской области поборется за трофей на турнире по армрестлингу «Атланты Северной Пальмиры»
Финальный этап Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью перенесли на ноябрь