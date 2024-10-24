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Спорт

Более 100 российских гребцов получили нейтральный статус

Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус 112 российским гребцам, пишет ТАСС со ссылкой на документы федерации.

Более 100 российских гребцов получили нейтральный статус. Фото: ПАИ

Большинство этих спортсменов выступают на молодёжном и юниорском уровне. На сегодняшний день уже более 160 российских спортсменов, выступающих в гребле на байдарках и каноэ, а также сапсерфинге, получили возможность бороться за медали международных соревнований.

Ранее Международная федерация каноэ создала специальную комиссию, которая занимается рассмотрением заявок от российских и белорусских гребцов, желающих получить нейтральный статус.

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