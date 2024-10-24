Более 100 российских гребцов получили нейтральный статус

11:02, 24 октября 2024, ПАИ

Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус 112 российским гребцам, пишет ТАСС со ссылкой на документы федерации.

Большинство этих спортсменов выступают на молодёжном и юниорском уровне. На сегодняшний день уже более 160 российских спортсменов, выступающих в гребле на байдарках и каноэ, а также сапсерфинге, получили возможность бороться за медали международных соревнований.

Ранее Международная федерация каноэ создала специальную комиссию, которая занимается рассмотрением заявок от российских и белорусских гребцов, желающих получить нейтральный статус.

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