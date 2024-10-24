65% псковичей высказались за штрафы для оскорбляющих учителей

11:11, 24 октября 2024, ПАИ

65% псковичей высказались за штрафы для оскорбляющих учителей, сообщает Superjob.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому за публичное оскорбление учителя, когда он находится при исполнении своих обязанностей, будет предусмотрен штраф. Большинство псковичей поддержали эту инициативу. 16% опрошенных заявили, что против.

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников законопроекта: 65% среди опрошенных до 34 лет и 72% среди граждан старше 45 лет. Среди родителей школьников одобряют инициативу 63%. 20% против, среди них те, кто осознает свою несдержанность или уже имел прецеденты.