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Спорт

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 шайб

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз» и помог команде одержать победу со счётом 6:3, приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Об этом сообщает ТАСС.

В прошедшем матче Овечкину удалось забросить свою 855-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он стремительно догоняет канадского рекордсмена Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Для российского хоккеиста игра с «Филадельфией» стала 1432-й в НХЛ. По этому показателю он догнал канадца Майка Гартнера и вышел на 31-е место.

После победы «Вашингтон» вышел на третье место Столичного дивизиона. На счету команды десять очков в шести играх. Следующий матч «кэпс» проведут на выезде против «Тампа-Бэй Лайтинг» 27 октября.

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