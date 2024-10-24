Сборная России по футболу проведёт матч против команды Сирии 19 ноября

11:46, 24 октября 2024, ПАИ

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч против национальной команды Сирии 19 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Сирии.

В организации уточнили, что соглашение на проведение матча между футбольными федерациями уже подписано. Игра состоится в Волгограде 19 ноября.

Отметим, что сборная Сирии занимает 92-е место в рейтинге Международной федерации футбола, в то время как российская национальная команда – 34-е.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».