Сборная России по футболу проведёт матч против команды Сирии 19 ноября
Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч против национальной команды Сирии 19 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Сирии.
В организации уточнили, что соглашение на проведение матча между футбольными федерациями уже подписано. Игра состоится в Волгограде 19 ноября.
Отметим, что сборная Сирии занимает 92-е место в рейтинге Международной федерации футбола, в то время как российская национальная команда – 34-е.
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