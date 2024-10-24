Дороги отремонтировали на 183 железнодорожных переездах Октябрьской магистрали

13:00, 24 октября 2024, ПАИ

Дороги отремонтировали на 183 железнодорожных переездах Октябрьской магистрали в Санкт-Петербурге, Псковской, Ленинградской и Новгородской областях. Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

С начала года также улучшили условия видимости на 218 переездах, на 296 переездах установили направляющие столбики, а на 32 переездах заменили и отремонтировали устройства заграждения.

Ремонт ещё 62 переездов Октябрьской магистрали планируют завершить до конца 2024 года.