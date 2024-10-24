Сборная России по футболу осталась на 34-м месте в мировом рейтинге
Сборная России по футболу осталась на 34-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновлённую версию которого опубликовали на сайте организации.
В последнем перерыве на матчи сборных команда России под руководством Валерия Карпина не провела ни одной товарищеской встречи. На счету национальной команды 1 508 очков в рейтинге ФИФА.
Лидером таблицы остаётся действующий чемпион мира – сборная Аргентины, на втором месте идёт команда Франции, а замыкают лидирующую тройку действующие чемпионы Европы – испанские футболисты.
В феврале 2022 года сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях.
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