Сборная России по футболу осталась на 34-м месте в мировом рейтинге

12:16, 24 октября 2024, ПАИ

Сборная России по футболу осталась на 34-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновлённую версию которого опубликовали на сайте организации.

В последнем перерыве на матчи сборных команда России под руководством Валерия Карпина не провела ни одной товарищеской встречи. На счету национальной команды 1 508 очков в рейтинге ФИФА.

Лидером таблицы остаётся действующий чемпион мира – сборная Аргентины, на втором месте идёт команда Франции, а замыкают лидирующую тройку действующие чемпионы Европы – испанские футболисты.

В феврале 2022 года сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях.

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