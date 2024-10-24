Сборная России по футболу сыграет с командой Брунея в Краснодаре
Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Брунея в Краснодаре 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Сборная Брунея находится на 183-й строчке в рейтинге ФИФА. В последних восьми международных играх футболисты Брунея одержали пять побед, один раз сыграли вничью и дважды проиграли.
Матч начнётся 15 ноября в 19:00. Дата начала продажи билетов на товарищескую встречу будет объявлена дополнительно.
Напомним, что в минувшей паузе на игры сборных российские футболисты не провели ни одного матча. Команда располагается на 34-м месте рейтинга ФИФА.
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