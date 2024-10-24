Через псковскую границу 18-летний житель Кировской области попытался незаконно попасть в Латвию

12:37, 24 октября 2024, ПАИ

Через границу в Псковской области 18-летний житель Кировской области попытался незаконно попасть в Латвию. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в совершении покушения на незаконное пересечение госграницы без действующих документов на право выезда из РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ), рассмотрел Пыталовский районный суд.

Суд установил, что молодой человек 2006 года рождения в апреле принял решение о незаконном пересечении государственной границы РФ, направляясь из России в Латвию с целью получения статуса беженца.

Разработав маршрут, подсудимый на общественном транспорте прибыл в одну из приграничных деревень, а затем пешком направился к государственной границе России и Латвии. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками Пограничного управления.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел активное способствование расследованию преступления, признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья и несовершеннолетний возраст на момент совершения преступления.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.