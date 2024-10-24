Бойцам псковского спецназа вручили региональные награды

14:19, 24 октября 2024, ПАИ

Псковским военнослужащим подразделения спецназа вручили благодарственные письма правительства и другие региональные награды на торжественном мероприятии, посвящённом 74-й годовщине со дня образования частей и подразделений специального назначения Вооруженных сил России. Торжественное мероприятие прошло в Пскове сегодня, 24 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Военнослужащих спецназа от лица губернатора Михаила Ведерникова поздравил руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов.

«Псковский спецназ был в числе первых, кто встал на защиту суверенитета и безопасности нашей страны и до сих пор остаётся на передовой, выполняя самые сложные задачи. Мы с уважением и благодарностью относимся ко всем беспримерным подвигам, совершенными вами и вашими сослуживцами», – отметил Андрей Вьюнов.

Также он поблагодарил всех тех, кто достойно несёт военную службу и подчеркнул, что псковский спецназ вписал немало славных страниц в историю Вооруженных сил России.

Далее к личному составу подразделения обратился командир псковской бригады специального назначения. Он поздравил бойцов с праздником и отметил, что служащие в спецназе всегда выполняли задачи на самых важных и опасных рубежах. Кроме этого он пожелал им здоровья, победного завершения спецоперации и бодрости духа.

День частей и подразделений специального назначения установили указом президента России в 2006 году. Его цель – возрождение и развитие отечественных воинских традиций, повышение престижа службы и в знак признания заслуг военных в обеспечении безопасности государства.