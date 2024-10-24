Михаил Ведерников поздравил спецназовцев с профессиональным праздником

13:35, 24 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил личный состав и ветеранов частей и подразделений специального назначения с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Вы играете важнейшую роль в обеспечении безопасности страны и защите национальных интересов. Вы всегда на передовой, где выполняете самые сложные задачи в условиях повышенного риска», – отметил губернатор.

Части и подразделения специального назначения мужественно проявили себя в годы Великой Отечественной войны и при выполнении заданий в странах дальнего зарубежья в послевоенные годы. Особое уважение псковский спецназ снискал по результатам боевых действий в Афганистане и операций в Чечне, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Сегодня в ходе проведения специальной военной операции вы выполняете особые задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, и свято храните традиции воинского братства. В боевой обстановке подразделения отличаются высокой мобильностью, отвагой и решительностью», – отметил глава региона.

Он выразил признательность ветеранам спецназа, которые примером своей службы воспитывают и обучают молодых бойцов. «Вы вносите особый вклад в формирование у подрастающего поколения лучших традиций защитников Отечества и чувства гордости за нашу страну», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил воинов-разведчиков и ветеранов за высокий профессионализм, стойкость и мужество, проявленные при выполнении специальных задач, а также пожелал крепкого здоровья, исполнения намеченных планов, счастья, благополучия и всегда возвращаться с победой домой.