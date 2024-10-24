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Общество

73% россиян предпочитают узаконенные отношения

73% россиян предпочитают официальный брак, следует из опроса ВЦИОМ.

11% респондентов заявили, что предпочитают сожительство. 8% опрошенных считают, что лучше жить одному, а 1% готов вступить в фиктивный брак, но жить одному. Меньше всего вступать в официальный брак хотят люди, родившиеся в 1992–2000 годах (62%), и россияне, родившиеся после 2001 года (64%).

Сторонников официального брака больше среди женщин (75% против 70%), людей с высшим образованием (77%), а также россиян с хорошим (77%) и средним достатком (74%).

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