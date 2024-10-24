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Культура

Монах Антоний: Любое вмешательство в содержание псковских храмов всегда согласовывается с комитетом по охране ОКН

Каждое вмешательство в содержание храмов Псковской области в обязательном порядке согласовывается с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия. Об этом рассказал древлехранитель Псковской епархии, насельник Псково-Печерского монастыря, монах Антоний в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«С 2014 года батюшки начали более ответственно подходить к вопросам текущего содержания храмов. За последние два года не было ни одной критики со стороны общественных организаций в сторону отдельных представителей церкви, памятников регионального и федерального значения», – отметил он.

Выработана чёткая схема – любое действие, которое совершает батюшка на храме, согласовывается с комитетом по охране объектов культурного наследия, подчеркнул гость эфира.

«Сейчас наблюдается положительная тенденция, что более осознанно все вмешательства совершаются, батюшки более ответственно подходят к этому. Надеюсь, что это будет продолжаться в таком же ключе. Потому что главное – не навредить в рамках содержания текущего состояния храма», – подчеркнул древлехранитель.

Кроме того, о каких-либо нарушениях эксплуатации памятников древлехранителям оперативно сообщают представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. «И быстрая реакция на все эти обращения и предотвращает какие-либо необратимые разрушения», – подчеркнул гость программы.

При выявлении каких-либо нарушений или разрушений батюшки сразу же обращаются в органы охраны, согласовывают возможные исправления проблем своими силами или с помощью федеральных программ, заключил монах Антоний.

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