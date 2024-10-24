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ПсковГУ подписал соглашение о сотрудничестве с факультетом гуманитарных наук НИУ ВШЭ

Псковский государственный университет подписал соглашение о сотрудничестве с факультетом гуманитарных наук НИУ ВШЭ в рамках подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по МХК. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Соглашение нацелено на реализацию совместных проектов, направленных на сопровождение обучающихся, проявляющих способности и интерес к олимпиадной деятельности; выявление и развитие мотивированных и одарённых школьников, помощь в их профессиональном самоопределении, а также на повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций Псковской области.

Кроме того, в рамках сотрудничества НИУ ВШЭ разработал дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу для обучающихся 7–11-х классов «Подготовка к ВсОШ по искусству (мировой художественной культуре)». Обучение будет проводиться дистанционно, а сборы пройдут очно на площадке ПсковГУ.

Программа нацелена на подготовку учащихся к школьному, муниципальному, региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК), развитие у ребят навыков аналитической и исследовательской деятельности, критического мышления, популяризации мировой художественной культуры, расширение знаний обучающихся в области истории и теории искусства, а также на эстетическое воспитание и развитие творческих способностей.

В результате освоения программы «Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников (МХК)» обучающиеся будут знать основные памятники и сюжеты мировой художественной культуры, необходимые для решения олимпиадных заданий ВсОШ, и специфику заданий каждого этапа ВсОШ, а также уметь различать типы заданий олимпиады, работать с текстовыми и иными источниками информации, на базовом уровне описывать произведение искусства, обращая внимание на его художественные и историко-культурные особенности.

Руководитель программы – доцент школы исторических наук Высшей школы экономики Ольга Назарова. В числе преподавателей – призёры и победители ВсОШ разных лет Татьяна Илюшкина, Полина Чистова, Софья Пышкина, Елизавета Данилова, Арина Тупкало.

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