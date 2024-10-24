Стену у храма Архангелов Михаила и Гавриила в Пскове обрушили целенаправленно – древлехранитель

15:51, 24 октября 2024, ПАИ

Аварийную стену у церкви Архангелов Михаила и Гавриила с Городца в Пскове обрушили целенаправленно. Об этом рассказал древлехранитель Псковской епархии, насельник Псково-Печерского монастыря, монах Антоний в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Реставрация храма происходила в послевоенные времена, и не было качественного материала, а объёмы реставрации были огромнейшие, множество памятников требовали немедленного вмешательства», – отметил он.

Стена у храма, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, была сделана из различных подручных материалов, отметил гость эфира.

«Там сначала долго была только трещина. И буквально после службы было обнаружено интенсивное разрушение стены. Было сделано целенаправленное обрушение этой стены, которое предотвратило опасную ситуацию», – подчеркнул древлехранитель.

Сейчас объект находится на комплексной реставрации, там продолжаются противоаварийные работы.