До 14 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 25 октября

15:19, 24 октября 2024, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 25 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Будет дуть ветер западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от +4 до +9 градусов, днём – от + 9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет высоким.