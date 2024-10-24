До 14 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 25 октября
Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 25 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Будет дуть ветер западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет от +4 до +9 градусов, днём – от + 9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
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