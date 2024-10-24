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Гимназисты-программисты появились в Острове благодаря «Губернаторскому дневнику»

В гимназии Островского района благодаря отличнику – участнику акции «Губернаторский дневник» школьники обучаются программированию, сообщила ПАИ директор островской гимназии Лариса Петрикова.

Фото: ПАИ

31 мая на встрече финалистов акции «Губернаторский дневник – 2023/24» с главой региона Михаилом Ведерниковым победитель акции, ученик этой гимназии Кирилл Сула обратился с просьбой подумать о возможности открытия в районе группы обучения по программированию.

Михаил Ведерников не забыл о просьбе, и с октября на базе гимназии такая группа открылась. Занятия в ней проводит сотрудник «IT-куб. Псков» Никита Михайлов – выпускник этой же гимназии.

Напомним, десятиклассник из Острова Кирилл Сула стал победителем акции «Губернаторский дневник» в прошлом году. Он получил 349 пятёрок. Вместе с ним победу одержал ученик этой же гимназии Алихан Ибрагимов, заработавший в триместре 311 отличных оценок. Сейчас он учится в шестом классе. Оба школьника побывали на чаепитии у главы региона.

Партнёром акции в этом году второй раз выступает «Альфа-банк», который постоянно стремиться к развитию и думает о будущем. Именно поэтому «Альфа-банк» и ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие проектов системной интеграции и внедрение инновационных технологий.

Компании намерены совместно совершенствовать цифровые процессы, включая предсказательные и поведенческие алгоритмы взаимодействия с клиентами, а также активно развивать решения на основе искусственного интеллекта.

«В мире стремительно развивающихся технологий партнёрства помогают оставаться на острие прогресса. Объединение цифровых экспертиз «Альфа-банка» и билайна позволит нам реализовывать самые продвинутые решения, что, в свою очередь, означает лучшие предложения и лучший сервис для наших клиентов», – рассказал директор Центра продвинутой аналитики «Альфа-банка» Алексей Каширин.

Следите за новостями акции в официальной группе в соцсети «Вконтакте» (vk.com/gubdnevnik).

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