Пушкиногорский завод заплатит за «Кота Василия» сотни тысяч рублей

15:47, 24 октября 2024, ПАИ

Мировые соглашения по делу о нарушении авторских прав АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» в отношении АО «Киностудия «Союзмультфильм»» и ООО «Союзмультфильм» были заключены 22 октября нынешнего года в Арбитражном суде по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Арбитражного суда по Псковской области.

Пушкиногорский завод, согласно условиям мирового соглашения, признал обвинение, выдвинутое истцами. За использование «Кота Василия» на упаковке продукции из анимационного мультфильма «Возвращение блудного попугая» завод обязан выплатить 490 тысяч рублей каждому из истцов до 20 декабря 2024 года.

Напомним, что о нарушении авторского права общества «Союзмультфильма» заявили ещё в августе 2021 года. А в сентябре 2023 года произошёл ребрендинг предприятия. Реализация товара приходится как на 94 точки в Псковской области, так и на сайтах в сети Интернет.