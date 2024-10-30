Где получить актуальную информацию об акции «Губернаторский дневник»

14:33, 30 октября 2024, ПАИ

Чтобы принять участие в акции «Губернаторский дневник – 2024/25», важно не пропустить даты приёма заполненных бланков с пятёрками.

Вся информация о сроках публикации бланков и ссылок на электронную форму для отправки на конкурс, об окончании приёма оценок за триместр, именах победителей и другие важные сообщения о конкурсе публикуются не только на сайтах ПАИ, «Комсомольской правды – Псков» и других ресурсах регионального медиахолдинга, но и в официальной группе акции в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/gubdnevnik).

Там можно следить за всеми новостями, задавать вопросы организаторам и общаться. Подпишитесь на группу, чтобы всегда быть в курсе свежей информации и не пропустить важное.

Напомним, бланк для оценок первого триместра или осени для тех, кто учится по четвертям, выйдет 25 ноября. Школьники Пскова бланки не заполняют и не присылают. Их оценки мы соберём в апреле.

QR-код на группу:

Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.