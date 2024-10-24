Наталия Соколова проверила условия содержания женщин и несовершеннолетних в псковском СИЗО-1

15:46, 24 октября 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова проверила условия содержания женщин и несовершеннолетних в псковском СИЗО-1. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Детский омбудсмен посетила камеры, ознакомилась с материально-бытовым обеспечением, проверила соблюдение прав и законных интересов, а также провела прием по личным вопросам. Основные темы обращений касались прав матерей, опеки и оказания помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сохранения семейных связей и ценностей.

В завершение Наталия Соколова обсудила итоги посещения с руководством учреждения и дала рекомендации по улучшению условий содержания женщин и несовершеннолетних.