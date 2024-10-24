Запасы лекарств для региональных льготников в Псковской области составляют от 3 до 12 месяцев – облздрав

15:57, 24 октября 2024, ПАИ

В Псковской области накоплены достаточные запасы лекарств для региональных льготников, их временной запас составляет 3 до 12 месяцев, сообщили ПАИ в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

На 2024 годы были организованы закупки за счет средств областного бюджета на 1,632 млрд рублей, за счет средств федерального бюджета для федеральных льготников - на 310,3 млн рублей, по программе профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений – 80,1 млн рублей.

По информации облздрава, остаток товара на складе и в аптечной сети по федеральной льготе на сумму 66,2 млн рублей, по региональной льготе – 456,5 млн, по программе профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений - 9,3 млн.

По состоянию на 10 октября 2024 года количество региональных льготников – 54 457 человек, обратилось 27 751 человек, которые получили медикаментов, закупленных за счет средств областного бюджета, на сумму 1,450 млрд рублей, из них региональным льготникам - на 801,6 млн рублей.