Псков и Смоленск подписали соглашение о сотрудничестве

16:03, 24 октября 2024, ПАИ

Псков и Смоленск подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил в своём телеграм-канал глава города Борис Елкин.

Псков и Смоленск будут взаимодействовать в социально-экономическом развитии городов, культуре, образовании, спорте, развитии гражданского общества, межнациональных отношений и муниципальном управлении.

«Наша дружба началась этим летом на выставке «Россия» в Москве. А сегодня состоялся первый обмен успешными муниципальными практиками. Александр Александрович [Новиков - глава Смоленска - ред.] продемонстрировал, как в Смоленске реализуются национальные и инвестиционные проекты, развиваются инженерная инфраструктура, городская среда и туризм», - рассказал Борис Елкин.

Глава Пскова отметил, что опыт соседей «всегда интересен и полезен». «Мы заинтересованы в развитии таких контактов, тем более что у Смоленска и Пскова много общего», - подытожил Борис Елкин.