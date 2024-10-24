Школьники привели в порядок братское захоронение в Себеже

16:49, 24 октября 2024, ПАИ

Ученики Себежской основной школы привели в порядок братское воинское захоронение и аллею Памяти земляков, погибших на СВО. Об этом пишет газета «Призыв».

В мероприятии приняли участие ученики 5-6-х классов, педагоги и родители. Школа традиционно ухаживает за братской могилой жителей Себежа, погибших в первые дни войны при эвакуации. В этот раз было приведено в порядок братское захоронение героев Великой Отечественной войны, находящееся рядом.

Монументы очистили от осенней опавшей листвы. После чего дети и родители возложили к ним цветы.