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Культура

Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске

Очередной мастер-класс из серии «Расписные выходные» пройдёт в музейной мастерской в Изборске 26 и 27 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске. Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

На мастер-классе в музейной мастерской участники творческой встречи смогут написать акварелью картину, вдохновившись работами изборского художника Павла Мельникова.

Он с большой любовью изображал на своих полотнах древние каменные стены и башни Изборской крепости, храмы, природу и улочки древнего города в разное время года, выбирая для пейзажей различные ракурсы, отметили в музее.

Занятия будут проходить в субботу и воскресенье в 13:00 и 15:00. Чтобы поучаствовать в мастер-классе, нужно предварительно записаться по телефону 8-921-219-84-70 с 9:00 до 17:00.

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