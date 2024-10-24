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Культура

Самые древние иконостасы храмов области назвал древлехранитель Псковской епархии

Самые древние иконостасы храмов региона назвал древлехранитель Псковской епархии, насельник Псково-Печерского монастыря, монах Антоний в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Иконостас в Троицком соборе. Фото из Telegram-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Один из древнейших – иконостас Троицкого собора. В Псково-Печерском монастыре есть древние иконостасы XVI веков и элементы иконостаса, некоторые были привезены. В храме Святителя Николая иконостас XVI века. Иконостас в храме Жён-Мироносиц был перевезён из ныне реставрируемого храма в храм в Порховском районе», – сказал гость эфира.

По словам монаха, в Печорах было открыто несколько фресок первоначального иконостаса, который был в Успенском соборе, датируемых XVI веком. «Возможно сам преподобный мученик Корнилий принимал участие в написании этих фресок. Там высокое богословие и видно, что они кардинально отличаются от более поздних иконостасов своей глубиной, молитвенностью. Они требуют особого внимания», – отметил он.

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