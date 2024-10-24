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Культура

Ансамбль «Экспресс» из Великих Лук стал победителем международного фестиваля «Открытое сердце»

Ансамбль «Экспресс» из Великих Лук стал победителем международного конкурса-фестиваля «Открытое сердце», сообщили ПАИ в комитете культуры городской администрации.

Ансамбль «Экспресс» из Великих Лук стал победителем международного фестиваля «Открытое сердце». Фото: комитет культуры администрации Великих Лук

Коллектив выступил с номером «Танго для Клода» и побелил в номинации «Инструментальное искусство». Ансамбль получил диплом I степени в возрастной категории старше 40 лет.

В конкурсе приняли участие более 15 тысяч конкурсантов, среди которых участники их России, СНГ и Китая.

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