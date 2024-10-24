О нюансах сохранения древних икон рассказал монах Антоний

17:28, 24 октября 2024, ПАИ

Об особенностях реставрации древних икон рассказал древлехранитель Псковской епархии, насельник Псково-Печерского монастыря, монах Антоний в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Раньше отношение к сохранности икон было условным, не было института реставрации. Этот институт начал появляться в конце XVIII века и осознанно формироваться в XIX веке. До этого было утеряно много ценных произведений церковного искусства», – отметил он.

В Псковской области влажный климат, неблагоприятный для сохранения икон, заметил древлехранитель.

«У нас при Псково-Печерском монастыре одно время была реставрация икон. Отдельные иконы отправляются, или приглашаются специалисты из Санкт-Петербурга, Новгорода, реставрируют на местах, потому что нельзя менять климат. Если ввезти в более сухой климат, то деструкция начнётся более интенсивно. Лучше на месте всё реставрировать, это будет безопаснее», – объяснил монах Антоний.

Все иконы в Псково-Печерском монастыре находятся под постоянным наблюдением. И если начинаются какие-то проявления, их сразу устраняют, подчеркнул гость эфира.