Останки трёх красноармейцев перезахоронили в Усвятском районе

17:41, 24 октября 2024, ПАИ

Останки трёх красноармейцев перезахоронили на братском мемориале в деревне Чурилово Усвятского района, пишет газета «Новая жизнь».

«Ежегодно мы совместно с поисковым отрядом «Гвоздика» проводим перезахоронение бойцов. Именно поисковые отряды играют огромную роль в возвращении домой наших воинов, в сохранении правдивой истории о Великой Отечественной войне. Благодаря их усилиям возвращаются домой безымянные солдаты. Огромная благодарность им за проделанную работу», – подчеркнул глава Усвятского района Дмитрий Петров.

Он подчеркнул важность воинского захоронения в деревне Чурилово. «Приходя сюда, мы отдаём дань уважения солдатам Отечества, думаем о тех, кто не вернулся с полей сражений и передаём всю правду о войне молодому поколению. <...> Поздравляю всех с 81-й годовщиной освобождения Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков, которую мы встретим 26 октября, и желаю всем мирного неба и семейного благополучия», – сказал Дмитрий Петров.

Продолжил торжественную церемонию заместитель командира поискового отряда «Гвоздика» Иван Малахов, отметив, что в преддверии 81-й годовщины освобождения района здесь, на Чуриловской земле, со всеми воинскими почестями похоронены трое бойцов. «Наша работа на этом не заканчивается, впереди будут вахты и поисковые экспедиции. Члены нашего отряда, среди которых и усвятские ребята, продолжат свою работу на Усвятской, Невельской земле, на нашей Российской земле, где воевали наши деды и прадеды, ведь, как говорил великий полководец Александр Суворов: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат», – подчеркнул он.

В момент торжественной церемонии прозвучали памятные залпы. Присутствующие простились с воинами, погибшими на усвятской земле. В память о погибших воинах отец Иоанн совершил христианский обряд литии.