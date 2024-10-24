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Общество

«Парту Героя» в честь бойца СВО открыли в школе Островского района

В Островском районе в Калининской школе открыли «Парту Героя» в честь бойца СВО Максима Александрова, погибшего в ходе выполнения воинского долга. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

В церемонии приняли участие представители администрации Островского района, Собрания депутатов, управления образования, молодёжных общественных организаций, а также родные и близкие героя.

Право открыть Парту памяти было предоставлено первому учителю Максима Александрова – Светлане Дмитриевой.

«Каждому учителю хочется, чтобы все его ученики прожили долгую и счастливую жизнь. Но судьбу выбрать нельзя. Максиму не удалось осуществить свои мечты, потому что в трудную минуту он встал на защиту своей Родины. К сожалению, его жизнь оборвалась очень рано, но для нас он навсегда останется героем», – отметила педагог.

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