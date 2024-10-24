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Общество

Более шести миллионов рублей выделили на открытие Центра православного добровольчества в Печорах

Центр православного добровольчества «Путь добра» станет точкой притяжения молодёжи в Печорах. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала его руководитель Юлия Четвергова.

Юлия Четвергова. Фото: ПАИ

«Наш центр, конечно, появился здесь не просто так. Мы находимся на территории благодатной земли – Печорского округа. У нас очень много церквей, наш Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь. Идея о создании такого центра добровольчества зародилась, конечно, при поддержке монастыря и братии. И потом мы решили подать заявку на федеральный конкурс «Регион добрых дел», – отметила Юлия Четвергова.

Проект поддержало правительство Псковской области, губернатор Михаил Ведерников и глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Тихон, добавил она. По итогам конкурса идея оказалась среди победителей «Региона добрых дел» в 2023 году. На её реализацию выделили свыше шести миллионов рублей.

  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Центр православного добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

На данный момент в центре идёт ремонт. На площадке планируют создать коворкинг-зону, зону для проведения мероприятий, где будут собираться общественники, прихожане храма.

«У нас идёт полное сотрудничество храмом Рождества Христова. За нами закреплён батюшка – отец Сергий, который будет курировать наш проект и сопровождать его вместе с нами: встречаться с волонтерами, с молодежью, с многодетными семьями», – подчеркнула Юлия Четвергова.

По её словам, для волонтёров проекта планируют бренд и мер. «Мы сможем уже как брендированные волонтёры приходить и сопровождать церковные православные большие праздники. Например, Пасху, Рождество Христово, праздник Успения Пресвятой Богородицы, Троицу», – сказала она.

Параллельно с ремонтом в центре разрабатывают план мероприятий на будущее. «Мы выступаем за неформальное и понятное общение с насельниками нашей епархии и семинаристами. Кроме того, хочу особо отметить, что сейчас мы свой проект транслируем в другие муниципалитеты – мы приглашаем их соприкоснуться с нашей маленькой историей», – добавила Юлия Четвергова.

Во время ремонта на площадке проведут косметический ремонт, а также полностью заменят электрическую сеть и систему отоплены.

«На сегодняшний день открытие центр позволит ребятам собираться. Мы сделаем здесь точку притяжения, где они смогут открыто пообщаться и с семинаристами, и со священнослужителями. Открыться мы планируем 5 декабря – в День добровольца. У нас как бы сроки сжатые, поэтому мы стараемся, трудимся и работаем», – заключила собеседница ПАИ.

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