В Великих Луках судебные приставы взыскали с организации 5,5 млн рублей за неисполнение обязательств по договору

18:27, 24 октября 2024, ПАИ

В Великих Луках судебные приставы взыскали с организации задолженность за неисполнение обязательств по договору. Сумма задолженности составила более 5,5 миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На основании исполнительного документа, поступившего в отделение судебных приставов в Великих Луках, судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и уведомил директора компании. Однако, обязательства по оплате долга предприятие игнорировало, в связи с чем, должностным лицом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

Судебный пристав-исполнитель направил необходимые запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В качестве обеспечения исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на расчётных счетах.

Также, сотрудник органа принудительного исполнения предупредил директора организации об уголовной ответственности. Чтобы избежать уголовной ответственности, директор оплатил задолженность, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Судебные приставы Псковской области напомнили, что проверить себя задолженность по налогу можно на официальном сайте службы при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств».