Сборная Псковской области по плаванию отправилась на чемпионат и первенство СЗФО в Кингисепп

19:29, 24 октября 2024, ПАИ

Сборная Псковской области по плаванию в составе 27 спортсменов отправилась на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа в Кингисепп сегодня, 24 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации плавания Псковской области.

«Мы верим в нашу команду и желаем удачи, сил и отличных результатов! Пусть каждый из вас покажет на что способен и вернётся с победами! Поддержим наших спортсменов!» – отметили в федерации.

Показанные результаты чемпионатов будут учитываться при формировании сборных команд субъектов РФ для участия в чемпионате России (25 метров).

Результаты первенств – при формировании официального рейтинга ВФП для участия во всероссийских соревнованиях «Резерв России».