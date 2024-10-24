Репетиции концерта «Наследие Елены Образцовой» проводят солисты и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области

19:51, 24 октября 2024, ПАИ

В зале Псковской областной филармонии солисты и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области проводят репетиции концерта «Наследие Елены Образцовой», сообщает корреспондент ПАИ.

Концерт «Наследие Елены Образцовой», посвящённый юбилею оперной певицы, пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 25 октября. В этом году певице могло бы исполниться 85 лет, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В концерте примут участие солисты всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства на приз культурного центра Елены Образцовой – Амалия Саркисьянц (меццо-сопрано), Фёдор Катилов (бас) и Алиса Шикина (сопрано). В сопровождении Губернаторского оркестра Псковской области они исполнят избранные произведения из репертуара Елены Образцовой и её коллег по сцене. В программе – арии из опер Верди, Моцарта, Римского-Корсакова, Чайковского и других композиторов.