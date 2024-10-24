Спортсмены Псковской области примут участие в Кубке России по ушу

20:04, 24 октября 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области примут участие в Кубке России и всероссийских соревнованиях по ушу, которые стартуют в Москве завтра, 25 октября. Об этом ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алфёрова.

В прошлом году соревнования собрали более 700 спортсменов из 42 регионов России. Также посоревноваться тогда приехали студенты из Китая.

От Псковской области на состязания отправились Андрей Егоров, Анна Сергеева, Елизавета Хренова, Арина Порошенкова, Мария Фёдорова, Валерия Торощина, Полина Фёдорова и Дарья Петрова. Руководить командой будет новоржевский тренер Татьяна Коваль.

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