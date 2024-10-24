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Как избежать появления и увеличения долгов: газовики дали совет псковичам

«Газпром межрегионгаз Псков» призывает абонентов соблюдать платёжную дисциплину, чтобы избежать появления и увеличения долгов. В компании напомнили псковичам алгоритм действий при оплате потреблённого газа.

Фото: ПАИ

Во-первых, абонентам следует своевременно и регулярно оплачивать квитанции за потреблённый газ.

Оплачивать газ в квартире или частном доме нужно ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. Если сделать это позже, то к начисленной сумме прибавится пеня за несвоевременную оплату.

Во-вторых, необходимо регулярно передавать показания счётчика.

Если в доме или квартире установлен счётчик газа, нужно своевременно передавать его показания. Делать это нужно до конца каждого месяца.

Передать показания счётчика можно при оплате квитанции, в личном кабинете абонента на сайте компании, с помощью Telegram-бота компании (t.me/PskovregiongazBot), СМС-сообщения на номер +7-911-358-97-12, позвонив по телефону (8 8112) 59-50-50 в службу по работе с потребителями в Пскове, а также по телефонам (8 8112) 70-20-48 или 8-965-812-20-48.

В-третьих, следует контролировать срок поверки счётчика.

Абоненты должны следить за сроком поверки своего прибора учёта газа. Поверочный интервал указан в документах на прибор. Он может составлять от трёх до 12 лет. В случае если абонент не сделал поверку, начисления производятся по нормативам потребления.

Реклама. ООО «Газпром межрегионгаз Псков». ИНН 6027059228.

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