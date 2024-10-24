В Псковской области реализуют лучшие социальные инициативы страны

21:25, 24 октября 2024, ПАИ

В Псковской области успешно реализуются инновационные социальные инициативы, которые были признаны лучшими в России. Они стали частью передовых практик, представленных на первом этапе проекта «Социальный курс: идеи нового времени», сообщает пресс-служба Совета Федерации РФ.

Среди этих инициатив – проект «SOSеди: развитие семейного волонтёрства для помощи уязвимым семьям с детьми» «Детской деревни SOS» и система добровольной сертификации «Мир, доступный для всех» Всероссийского общества инвалидов.

Проект «SOSеди» направлен на предотвращение социального сиротства и вовлечение контактных семей в поддержку кризисных семей. Инициаторы проекта считают, что такая модель работы способствует укреплению семей и формированию положительного опыта у детей. Кроме того, она позволяет сосредоточиться на решении проблем и создать благоприятную среду для семей в кризисе.

Система добровольной сертификации «Мир, доступный для всех» Всероссийского общества инвалидов обучает людей с инвалидностью и всех желающих принципам создания доступной среды. После обучения они получают сертификат эксперта.

Проект «Социальный курс: идеи нового времени» реализуется с января 2024 года Советом по развитию социальных инноваций субъектов России при Совете Федерации. За это время в адрес авторов проекта поступило более 900 практик.

В рамках проекта рассматриваются различные темы, включая семейное воспитание, общественное здоровье, спорт и туризм, создание комфортной городской среды, экологию, науку и образование, культуру, помощь старшему поколению и людям с ограниченными возможностями.