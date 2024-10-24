Областной этап Всероссийского конкурса школьных музеев прошёл в Опочке

22:17, 24 октября 2024, ПАИ

Областной этап Всероссийского конкурса школьных музеев прошёл на базе школы № 4 Центра образования Опочецкого муниципального округа сегодня, 24 октября. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Конкурс проводится Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного образования Псковской области «Лидер» при поддержке комитета по образованию Псковской области.

Программу мероприятия открыла заместитель главы Опочецкого муниципального округа по социальной политике Ирина Лукьяновец, отметив, что благодаря кропотливому труду краеведов можно узнать о своём крае и земляках много нового и интересного, пожелала участникам плодотворной работы. Для участников выступил коллектив «Забавы Опочецкой». А некоторые интересные старообрядческие слова, предложенные Юлией Моргуновой в ходе выступления, вызвали затруднение у историков. Программа мероприятия включала в себя не только лекции, но и мастер-классы, экскурсии.

Гости из Псковского, Великолукского, Палкинского, Новоржевского, Красногородского районов были впечатлены организацией школьного музея, экспонатами, представленными в экспозиции. С неподдельным интересом они окунулись в историю школы № 4, которая недавно отпраздновала свой 85-летний юбилей. Елена Токтаева ответила на все интересующие вопросы коллег. Многие идеи руководители школьных музеев взяли себе на заметку.

Мастер-класс по атрибуции музейного предмета провела для учащихся учитель истории и обществознания Ольга Григорьева. Она подробно, со знанием дела рассказа ребятам, как правильно описать предмет, потому что атрибуция музейного предмета является обязательной составляющей многих всероссийских конкурсов по истории, а у учащихся это задание чаще всего вызывает затруднения. Гости поблагодарили Ольгу Сергеевну за столь важную и нужную информацию, а учителя отметили важность присутствия самих детей на этом мастер-классе.

Далее делегация переместилась в краеведческий музей, где научный сотрудник музея Александр Кондратеня рассказал о методике изучения родословной и провёл для гостей интересную экскурсию, заострив внимание на том, что Опочка недавно отпраздновала свой 610-й день рождения. Завершилось мероприятие награждением участников.