Митрополит Матфей проинспектировал ход реставрационных работ в Мирожском монастыре
Митрополит Псковский и Порховский Матфей посетил Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, где проинспектировал ход археологических и реставрационных работ. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
Митрополита встречал наместник обители иеромонах Серафим (Козулин).
В ходе посещения обители митрополит Матфей ознакомился с ходом реставрационных работ в храме Святого Первомученика и Архидиакона Стефана, а также возведения временных зданий храма и трапезной, которые будут действовать в период проведения внутренних работ в Стефановском корпусе.
Также митрополит Матфей посетил место проведения археологических изысканий в юго-восточной части монастыря, где были обнаружены фундаменты хозяйственного корпуса.
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