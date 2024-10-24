Митрополит Матфей проинспектировал ход реставрационных работ в Мирожском монастыре

22:32, 24 октября 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей посетил Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, где проинспектировал ход археологических и реставрационных работ. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Митрополита встречал наместник обители иеромонах Серафим (Козулин).

В ходе посещения обители митрополит Матфей ознакомился с ходом реставрационных работ в храме Святого Первомученика и Архидиакона Стефана, а также возведения временных зданий храма и трапезной, которые будут действовать в период проведения внутренних работ в Стефановском корпусе.

Также митрополит Матфей посетил место проведения археологических изысканий в юго-восточной части монастыря, где были обнаружены фундаменты хозяйственного корпуса.