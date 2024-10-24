Пик очередной магнитной бури придётся на 26 октября

07:27, 25 октября 2024, ПАИ

Выброс плазмы, который произошел 24 октября после вспышки класса Х3,3 на Солнце, может вызвать магнитную бурю на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, пишет газета «Известия».

Геомагнитная активность достигнет своего пика в субботу, 26 октября.

Легче помогает перенести магнитные бури соблюдение режима сна (не менее восьми часов), теплые ванны для ног, гимнастика и контрастный душ. Отмечалось, что стоит также поддерживать водный баланс и следить за питанием.