Северо-Западная таможня заявила о препятствиях в грузоперевозках со стороны Латвии и Эстонии

08:15, 25 октября 2024, ПАИ

Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) фиксирует препятствия со стороны эстонских и латвийских таможенных органов в части свободного перемещения грузов автомобильным транспортом. Действия сопредельной стороны приводят к образованию очередей из грузовиков на въезде в РФ, сообщил на пресс-конференции начальник службы организации таможенного контроля СЗТУ Александр Виноградов. Об этом пишет ТАСС.

«С 1 февраля 2024 года начата реконструкция автомобильной составляющей МАПП (многостороннего автомобильного пункта пропуска) «Ивангород», продолжает функционировать ее пешеходная часть. При этом эстонской стороной ограничено время пропуска с круглосуточного на 16-часовое. Фиксируем создание препятствий со стороны Эстонской и Латвийской республик для свободного перемещения грузов автомобильным транспортом. Все это приводит к наличию скоплений грузовых транспортных средств, ожидающих въезда к нам», – рассказал Виноградов.

Такая ситуация негативно сказывается на сухопутном товарообороте, который за последние девять месяцев снизился по отношению к 2023 году. Снижение грузооборота автомобильным и железнодорожным транспортом также связано с закрытием с осени 2023 года пропускных пунктов на российско-финляндской границе и двух пунктов пропуска на российско-латвийском участке.

На популярном для пересечения границы МАПП «Ивангород» с учетом ограничений на работу сопредельного пункта пропуска в Нарве таможенники приняли меры для обеспечения максимально возможной пропускной способности пешеходной составляющей. За 16-часовой период в сутки, установленный эстонской стороной, удается пропускать до 3,5 тыс. граждан в обе стороны.

Реконструкция самого пункта пропуска в Ивангороде идет по графику, уже выполнены работы по демонтажу старых зданий и сооружений. Реконструкция МАПП «Бурачки» на границе с Латвией продлена, работы должны завершиться к середине 2025 года.