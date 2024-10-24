Тренировка специалистов горячей линии МЧС прошла в Псковской области

23:59, 24 октября 2024, ПАИ

Сегодня, 24 октября, в целях повышения уровня готовности специалистов психологической службы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в ГУ МЧС России по Псковской области прошла очередная тренировка по работе телефона горячей линии. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

На мероприятии были отработаны навыки оказания дистанционной психологической помощи и информационной поддержки пострадавшим, включая применение специально разработанного модуля автоматизированной информационной системы «Психолог».

Задачи горячей линии МЧС России заключаются в предоставлении оперативной психологической помощи пострадавшим и предотвращении негативных последствий от психологических травм, произошедших в результате происшествий и катастроф.