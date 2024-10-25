Юрист: Женщина может отсудить у салона в Пскове компенсацию за лечение ВИЧ

08:55, 25 октября 2024, ПАИ

Жительница Пскова, которая заразилась ВИЧ, сделав маникюр, может отсудить у салона компенсацию за лечение, заявил юрист. Об этом пишет news.ru.

По его словам, статья 122 УК РФ предусматривает ответственность за заражение инфекцией в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Может быть подан гражданский иск о возмещении материального ущерба, включающего все расходы на лечение и поддерживающую терапию, которая теперь потребуется пострадавшей пожизненно, включая дорогостоящие препараты. Плюс речь может идти о компенсации морального вреда, который в подобных случаях может быть существенным. Суммы таких компенсаций могут достигать нескольких миллионов рублей, учитывая тяжесть причиненного вреда и его пожизненные последствия.

Ранее сообщалось, что у псковички обнаружили ВИЧ-инфекцию во время обследования в Псковской областной инфекционной клинической больнице. О своей болезни женщина узнала случайно, когда попала в стационар больницы с другим заболеванием. Там ей провели обследование, и тестирование на ВИЧ-инфекцию показало положительный результат. Псковичка никак не могла догадаться о заболевании, потому что симптомов у неё не было.

Выяснилось, что псковичка регулярно делает маникюр и никогда не интересовалась, как её мастер обрабатывает инструменты для процедуры. Других причин для заражения не выявлено.