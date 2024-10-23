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В Пскове женщину заразили ВИЧ-инфекцией во время маникюра

У псковички обнаружили ВИЧ-инфекцию во время проведения обследования, сообщили ПАИ в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

О своей болезни женщина узнала случайно, когда попала в стационар больницы с другим заболеванием. Там ей провели обследование, и тестирование на ВИЧ-инфекцию показало положительный результат. Девушка никак не могла догадаться о заболевании, потому что симптомов у неё не было, отметили в больнице.

Позже выяснили, что псковичка регулярно делает маникюр и никогда не интересовалась, как её мастер обрабатывает инструменты для процедуры. Других причин для заражения не выявили, подчеркнули в медицинском учреждении.

После выписки пациентки она направилась к специалистам Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями для дальнейшего обследования и лечения.

В больнице призвали быть более внимательными, не пренебрегать базовыми правилами гигиены и следовать рекомендациям по безопасности. Перед любой косметической процедурой необходимо спросить у мастера об обработке инструментов, убедиться, что они проходят должную стерилизацию. Следует выбирать мастеров, которые используют одноразовые материалы, имеют медицинские книжки, соответствующие лицензии и положительные отзывы от клиентов.

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