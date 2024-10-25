Плюсы от объединения Псковской городской больницы с областной перечислила Марина Гаращенко

09:08, 25 октября 2024, ПАИ

С апреля Псковская городская клиническая больница стала филиалом Псковской областной клинической больницы. Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своём телеграм-канале перечислила, что удалось сделать за это время.

Удалось сохранить коллектив больницы. Сейчас он составляет 174 средних медицинских работника и 84 врача. Также сохранился уровень заработной платы, по некоторым службам он вырос. Заработная плата врача в филиале — от 80 000 рублей, медсестры — от 40 000 рублей.

По целевым договорам обучается 26 врачей различной специализации, три медицинских сестры. Скоро приступит к работе новый врач-пульмонолог.

Сделан ремонт УЗИ-аппарата, который простаивал два года. Восстановлена работа двух фиброгастроскопов и тренажера для реабилитации нижних конечностей. Идёт ремонт гастроэнтерологического отделения и отделения патологической анатомии. Переработано и улучшено лечебное меню.

Благоустраивается территория. Этим занимается внешний сотрудник на благотворительных началах. У филиала отсутствует кредиторская задолженность.