Наталья Ильина представила результаты трансформации ПсковГУ

09:33, 25 октября 2024, ПАИ

Команда Псковского государственного университета во главе с ректором Натальей Ильиной приняла участие в PriorityFest – фестивале лучших практик вузов-участников и кандидатов программы «Приоритет-2030». Мероприятия проходят 24-25 октября в МГИМО, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Наталья Ильина вошла в число спикеров панельной дискуссии «Трансформация университетов программы «Приоритет-2030»: миф или реальность?». Цель проведения этой площадки – представление примеров значимых трансформаций программы стратегического академического лидерства, обсуждение динамики реализации, существующих проблем и стоящих перед университетами вызовов.

Ректор ПсковГУ представила результаты трансформации вуза – участника федеральной программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030» в сфере образования, науки и молодёжной политики. В настоящее время университет развивает сетевую модель организации, ориентируясь на активное международное сотрудничество.

В рамках работы консорциума «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе» формируется единое научное пространство двух стран, направленное на разработку и реализацию модели Высшей школы Союзного государства. Расположенный в приграничье Северо-Запада ПсковГУ в настоящее время позиционирует себя как площадка исследовательской коммуникации и презентации совместных интеллектуальных результатов университетов России и Белоруссии.

В «ядре изменений» образовательной политики – переориентация вуза на подготовку кадров для обеспечения технологического суверенитета Союзного государства с использованием непрерывного конвергентного подхода в обучении.

За время участия ПсковГУ в программе «Приоритет-2030» значительные трансформации произошли и в сфере молодёжной политики: вуз стал оператором масштабных федеральных проектов («Летний университет», «Летний институт», студенческие научно-популярные экспедиции, турслёт Союзного государства, слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства, форум «Индустрия медиа», фестиваль театрального искусства «Мосты дружбы»). Кроме того, ПсковГУ вошёл в группу разработчиков программы молодёжных мероприятий Союзного государства, часть из них будет проведена именно на площадке университета.

Добавим, фестиваль уже в третий раз стал площадкой обмена накопленным опытом, инструментарием и экспертизой. PriorityFest традиционно собрал ректоров и проректоров российских вузов, руководителей проектных офисов, стратегических и институциональных проектов университетов – участников «Приоритета-2030». Число участников мероприятия составило порядка 700 человек.