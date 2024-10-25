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Банк России проведёт народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты 1000 рублей

Банк России проведёт народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. На голосование будут предложены достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом, сообщается в телеграм-канале регулятора.

В прошлом году выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен: некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, принято решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой.

При Банке России был создан консультативный совет по банкнотам. Он рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые могут украсить новую купюру. При отборе памятников и сооружений будут учитываться их культурная и историческая ценность, узнаваемость и популярность. Далее специалисты проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно расположить на ограниченном пространстве банкноты. Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны.

Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней, выпуска 2023 года, голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, художники Банка России и Гознака используют при разработке макета банкноты. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России.

Модернизация банкнот — это плановое мероприятие, которое проводит регулятор, чтобы сделать деньги более современными, повысить их качество и защищенность. Согласно новой концепции Банка России, каждая обновленная купюра от 10 до 5000 рублей посвящена одному из федеральных округов России. На лицевой стороне представлены объекты и памятники центра округа, а на оборотной — достопримечательности региона. В обращение уже вышли две новые банкноты — 100 рублей, посвященные Москве и Центральному федеральному округу, и 5000 рублей с символами Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

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