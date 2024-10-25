250 редких изданий поступило в древлехранилище Псковского музея

10:21, 25 октября 2024, ПАИ

В древлехранилище Псковского музея поступили книги из обменного фонда Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) – всего порядка 250 предметов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.



Фото: Псковский музей



Фото: Псковский музей



Фото: Псковский музей



Фото: Псковский музей



Фото: Псковский музей



Фото: Псковский музей



Фото: Псковский музей



Фото: Псковский музей















Среди изданий множество каталогов средневековых рукописей и литературных памятников, исторических научных работ, редких справочников. Самые ценные экземпляры из посылки – это прижизненные издания произведений Льва Толстого, иллюстрированные альбомы «Памятники древняго русскаго зодчества» от Императорской академии художеств и другие книги XIX – нач. XX века.

Полученная литература станет подспорьем в научной деятельности музейных сотрудников, отметили в Псковском музее.