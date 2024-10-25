250 редких изданий поступило в древлехранилище Псковского музея
В древлехранилище Псковского музея поступили книги из обменного фонда Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) – всего порядка 250 предметов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
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Фото: Псковский музей
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Фото: Псковский музей
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Фото: Псковский музей
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Фото: Псковский музей
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Фото: Псковский музей
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Фото: Псковский музей
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Фото: Псковский музей
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Фото: Псковский музей
Среди изданий множество каталогов средневековых рукописей и литературных памятников, исторических научных работ, редких справочников. Самые ценные экземпляры из посылки – это прижизненные издания произведений Льва Толстого, иллюстрированные альбомы «Памятники древняго русскаго зодчества» от Императорской академии художеств и другие книги XIX – нач. XX века.
Полученная литература станет подспорьем в научной деятельности музейных сотрудников, отметили в Псковском музее.
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