«На весах -50 кг за девять месяцев. Я стала нравиться себе» – руководитель стадиона «Машиностроитель»

11:23, 25 октября 2024, ПАИ

О преодолении себя и новой ступени в жизни рассказала руководитель псковского стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Последние десять лет жизни я посвятила больше работе, нежели себе и своей семье, и оказалась в тяжёлом положении из-за достаточно большого избыточного веса, который не давал мне полноценной жизни», – поделилась Ольга Черкасова.

Руководитель стадиона изменила свой образ жизни, добавив в него правильное питание и занятия спортом. «Мы, женщины, можем придумать бесчисленное количество оправданий, чтобы избежать тренировок и не прекратить употребление вредной пищи. Нам нужны мотивация, решимость и вдохновение, которые подтолкнут бороться с трудностями и достичь цели снижения веса», – сказала она.

Ольга Черкасова призналась, что ей удалось похудеть на 50 килограммов за девять месяцев. «В первую очередь я благодарна своей семье за поддержку, а также всем, кто находится со мною рядом. Только я могу изменить свою жизнь, никто не может сделать это за меня. Нет ничего тяжелее, чем стать легче», – резюмировала руководитель «Машиностроителя».

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